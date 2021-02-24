BIST 1.500
DOLAR 7,12
EURO 8,67
ALTIN 413,98
HABER /  SPOR

Furkan Korkmaz coştu Philadelphia kazandı

Anadolu Ajansı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 109-102 kazandıkları Toronto Raptors karşılaşmasında 19 sayı kaydetti.

Abone ol

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers, konuk olduğu Raptors'ı mağlup etti. 76ers'ta Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Furkan Korkmaz 19 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve Joel Embiid 18 sayı, 12 ribaunt üretti. Raptors'ta Norman Powell 24 sayı, 6 asist, 3 top çalma, Pascal Siakam ise 22 sayı, 7 asist,  6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

Cedi'nin takımı 10 maç sonra kazandı
Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'u 112-111 yenerek mağlubiyet serisini sonlandırdı. Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 29 sayı, 5 asist üreten Collin Sexton ve 17 sayı, 8 asistle mücadele eden Darius Garland taşıdı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 11 sayı, 3 asist, 2 ribauntla müsabakayı tamamladı.

Hawks'ta Trae Young'ın 28 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Kevin Huerter'in 22 sayı, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar
Orlando Magic-Detroit Pistons: 93-105

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 112-111

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 127-118

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 102-109

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 110-107

New York Knicks-Golden State Warriors: 106-114

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 139-112

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 111-106

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 135-116

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Havalimanında 3 şişede ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
İrem Derici sevgilisi kimdir Emre Aslan kaç yaşında?
Atalanta'da 21 yaşındaki Willy Ta Bi hayatını kaybetti
Galatasaray'ın gizli kahramanı Arda Turan! Primleri çalışanlara dağıtıyor
Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Son 10 yılın en kötüsü
İstanbul merkezli 3 ilde operasyon! 5 gözaltı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan değerlendirdi! İşte normalleşmeye yakın olan iller
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 11 Suriyeli yakalandı
Ali Koç'tan Emre Belözoğlu'na: Erol Bulut'u hemen görevden alalım
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak Öğretmen ataması branş dağılımı
Yorumlar