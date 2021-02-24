Hidayet Türkoğlu'ndan savcılara İbrahim Seten çağrısı

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, son dönemde medyada yer alan ''insan kaçakçılığı'' iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili olarak bir açıklama zinciri paylaştı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda ''Turgay Demirel döneminde yaşanan İbrahim Seten olayının tüm detaylarını araştırıyoruz. Federasyonumuzun adının, böyle ağır bir olay ile anılması bizi son derece üzmüştür. İddiaların hedefindeki İbrahim Seten, dönemin Federasyon Başkanı Turgay Demirel ve ilgililer hakkında gerekli soruşturmayı yapmak üzere Cumhuriyet Savcılarımızı ve kamu denetçilerini göreve davet ediyorum. '' ifadelerine yer verdi.

Türkoğlu'nun dikkat çektiği, sosyal medyada ortaya çıkan iddia ve belgelere göre; olay 1993 yılında gerçekleşti. Dönemin Basketbol Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu İbrahim Seten, aralarında terör örgütü üyelerinin de olduğu 5 kişiyi, milli takım kafilesine dahil ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırmaya çalışırken gözaltına alındı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.