İrem Derici sevgilisi kimdir Emre Aslan kaç yaşında?

Emre Aslan kimdir? Sorusu merak ediliyor. İrem Derici ile aşk yaşadığı iddia edilmesiyle gündem olan Aslan ve İrem Derici arasında ilişki olmadığı açıklandı. Peki, Emre Aslan kimdir? Emre Aslan kaç yaşında?

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Emre Aslan kimdir? Sorusu İrem Derici ile aşk yaşadığı iddiası nedeniyle gündemde. Emre Aslan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından biridir. Peki, Emre Aslan kimdir, kaç yaşında? İşte Emre Aslan oynadığı diziler ve filmler

Geçtiğimiz günlerde pandemi nedeniyle kimseyle ilişki yaşamadığını ifade eden şarkıcı İrem Derici'nin , 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Emre Aslan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Ancak gerçek ortaya çıktı. İkili, ilk kez geçtiğimiz akşam Caddebostan sahilinde görüntülenmişti. İkilinin aralarında aşk olmadığı öğrenildi.

Aşkımdan geberdim: Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Derici, "Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu?" sorusuna, "Oldu. Ben ne kadarını verirsem o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı. Ben aşkımdan geberdim bütün yaz!" yanıtını vermişti.

Emre Aslan 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi de alan Emre Aslan, bir sezon boyunca 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı oyunda sahne aldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından biri olan Aslan Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisidir.

Emre Aslan dizi ve filmleri: 2019 yılında Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde rol aldı. Daha sonra BKM Mutfak ekibine dahil oldu. Yazdığı Kız Ruleti skecinde "Bora" karakteri ile hafızalara kazındı.