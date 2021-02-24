BIST 1.513
DOLAR 7,12
EURO 8,66
ALTIN 414,21
HABER /  GÜNCEL

İrem Derici sevgilisi kimdir Emre Aslan kaç yaşında?

Emre Aslan kimdir? Sorusu merak ediliyor. İrem Derici ile aşk yaşadığı iddia edilmesiyle gündem olan Aslan ve İrem Derici arasında ilişki olmadığı açıklandı. Peki, Emre Aslan kimdir? Emre Aslan kaç yaşında?

Abone ol

Emre Aslan kimdir? Sorusu İrem Derici ile aşk yaşadığı iddiası nedeniyle gündemde. Emre Aslan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından biridir. Peki, Emre Aslan kimdir, kaç yaşında? İşte Emre Aslan oynadığı diziler ve filmler

Geçtiğimiz günlerde pandemi nedeniyle kimseyle ilişki yaşamadığını ifade eden şarkıcı İrem Derici'nin , 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Emre Aslan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Ancak gerçek ortaya çıktı. İkili, ilk kez geçtiğimiz akşam Caddebostan sahilinde görüntülenmişti. İkilinin aralarında aşk olmadığı öğrenildi.

Aşkımdan geberdim: Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Derici, "Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu?" sorusuna, "Oldu. Ben ne kadarını verirsem o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı. Ben aşkımdan geberdim bütün yaz!" yanıtını vermişti.

Emre Aslan 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi de alan Emre Aslan, bir sezon boyunca 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı oyunda sahne aldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından biri olan Aslan Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisidir.

Emre Aslan dizi ve filmleri: 2019 yılında Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde rol aldı. Daha sonra BKM Mutfak ekibine dahil oldu. Yazdığı Kız Ruleti skecinde "Bora" karakteri ile hafızalara kazındı.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı duyurdu 781 personelle Bitlis ve Siirt'te dev operasyon
Atalanta'da 21 yaşındaki Willy Ta Bi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta 7 bin TL geliri olan kadın yardım istedi, Vali şok oldu!
Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Son 10 yılın en kötüsü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan değerlendirdi! İşte normalleşmeye yakın olan iller
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 11 Suriyeli yakalandı
Ali Koç'tan Emre Belözoğlu'na: Erol Bulut'u hemen görevden alalım
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak Öğretmen ataması branş dağılımı
Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti
Hidayet Türkoğlu'ndan savcılara İbrahim Seten çağrısı
Yorumlar