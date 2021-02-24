Tekirdağ'da yaşandı! Mazgala takılan bisikletten düştü burnu kırıldı, kafatası çatladı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bisikleti ile spor yaparken tekerleğin mazgala girmesi sonucu düşen Ufuk Damar'ın (43), burnu ve çenesi kırıldı, kafatası çatladı.

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Demir Pedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi Ufuk Damar, bisikleti ile spor yapmaya gitti. Bulvar üzerindeki Belediye Konutları mevkisinde bisikletin ön tekerleği mazgala giren Damar, takla atarak yere düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Damar'ın burnu ve çenesinde kırıklar, kafatasında ise çatlak olduğu belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan Damar, bisikletinin mazgala takıldığını belirterek, "Mazgallara takılan bisikletten düşüp bu hale geldim" dedi.

'Mazgallar konusunda uyardık'

Demir Pedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Serhat Altay, yollardaki mazgalların bisikletçiler için büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, bu durumun düzeltilmesi için defalarca yetkililere başvurduklarını söyledi. Altay, "Çorlu'nun birçok yerinde bisikletçilerin kabusu, korkulu rüyası mazgallar, bugün bir arkadaşımızı canından ediyordu. Daha önceki dönemde de birçok arkadaşımız kazalar yaşadı, maddi manevi kayıplar yaşandı. Defalarca yazı yazıp, sosyal medya ve basın yayın organları ile sesimizi duyurmak istedik, illa bir bisikletçinin ölmesi mi gerekiyor" dedi.

'Aynı yerde kaza yaptım'

Bisikletçi Gökay Yurtsever, Ufuk Damar'ın kaza yaptığı yerde kendisinin de kaza yaptığını anlatarak, "Allah'a şükür hayati tehlikesi yok. Ben de üç yıl önce aynı yerde kaza yaptım, düştüm dudağımı patlattım. Artık yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını istiyoruz. Çapraz mazgal yapılırsa bizim canımız yanmaz" diye konuştu.