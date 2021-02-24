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Bursa'da korkunç olay! Tünel girişince yanmış cesedi görünce şok oldular

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da sabah saatlerinde tünel girişince hareketsiz cisim fark eden işçilerin yanına gidince, yanmış ceset olduğunu fark etti.

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Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi'nden geçen inşaat halindeki hızlı tren tünelinin girişinde hareketsiz bir cisim olduğunu fark eden işçiler cismin yanına gidince ceset olduğunu anladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir erkeğe ait olduğu belirtilen cesedin yakıldıktan sonra tünel girişine bırakıldığı ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, cesedin Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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