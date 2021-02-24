Öğretmenlerin aşılanmasına başlandı! İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptırdı

Yüz yüze eğitim kademeli olarak 1 Mart'ta başlayacak. Öğretmenlerin aşılanma süreci bugün itibarıyla başladı. İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu.

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Yüz yüze eğitimde geri sayım başladı. Köy okullarının ardından ilkokulların tamamı ve 8 ile 12'nci sınıflar da 1 Mart'tan itibaren okullarına kavuşacak. Öğretmenlerin aşılanma süreci bugün itibarıyla başladı. İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu.

Öğretmenlere ilk doz aşı uygulaması bugün Çorum'da Arifegazili İlkokulu'nda başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğretmenlerle birlikte ilk aşısını yaptırdı. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler aşılama listesinde öncelikli gruplar arasındaydı.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Bakan Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi. Selçuk, "Öğretmenler için aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik." dedi.

Öğretmenler nasıl aşı olacak?

Bakan Selçuk, "Tüm vatandaşlarımız gibi e-nabızda ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

Okullarımız yüz yüze eğitime hazır

Yüz yüze eğitimle ilgili de konuşan Bakan Selçuk şunları söyledi: "Salgın sürecinin başından beri tüm okullarımız Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara göre her türlü hazırlığını yaptı ve meslek liselerimizin, halk eğitim merkezlerimizin üretimleri sayesinde de hiçbir malzeme sıkıntısı yaşamadan temizlik malzemesi ve diğer ihtiyaçlarla ilgili malzemeler konusunda hiçbir problem yaşamaksızın rahatlıkla bu süreci (yüz yüze eğitim) yürütebiliriz.

"Okullarımız hazır. 'Okulum Temiz Belgesi'ni okullarımızın tamamına yakını almış durumda. Bu bildiğiniz gibi bir dış denetimle gerçekleştirilebiliyor, Okulum Temiz Belgesi alabilmesi dış denetime tabi. O yüzden de bu belgeyi belirli prosedürler çerçevesinde veriyoruz ve buna hazırız. "

"Diğer okullarımız açılacak. Bu anlamda da biliyorsunuz dünyada da aşılama yeni başlıyor. Birçok ülke okulunu açmaya başladı. Bugünlerde tekrar tekrar duyuyoruz. Çok sayıda ülke okulları tümüyle açtığı konusunda duyuruda bulunuyorlar ama dünyada hiçbir ülkede tüm ülkenin aşılandığı dolayısıyla tüm öğretmenleri aşılandığı bir durumda söz konusu değil."