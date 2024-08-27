Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Maçın 88. dakikasında Young Boys'un golü gelirken, aynı dakikada Muslera kırmızı kart gördü.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda temsilcimiz Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

Y. Boys'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Alan Virginius kaydetti. Ayrıca Cimbom'da Fernando Muslera da aynı dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçı da 3-2 kaybeden Cimbom, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek.

Batshuayi ilk kez 11'de

Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Batshuayi, bu sezon ilk kez bir maçta 11 başladı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynanan 3 resmi müsabakada 3 kez gol sevinci yaşadı. Young Boys ile oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 mağlup olduğu ilk maçta da Aslan'ın golleri Batshuayi'den gelmişti.

Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı cezalı

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi maçında oynanan Sparta Prag karşılaşması sonrası aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu müsabakada da sahada yerini alamadı. Cezası tamamlanan 50 yaşındaki teknik adam, bir sonraki Avrupa mücadelesinde takımın başında olacak. Buruk'un cezasından dolayı bu maçta takımın başında Teknik Sorumlu İrfan Saraloğlu yer aldı. Ayrıca Young Boys ile oynanan ilk maçta gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın yerine de Kaan Ayhan 11'de başladı.

Filistin'e destek

Galatasaraylı taraftarlar İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'i de unutmadı. Karşılaşma öncesi "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazan pankartlar açıldı.

Sven-Göran Eriksson için saygı duruşu

Dün yaşamını kaybeden efsane teknik direktör Sven-Göran Eriksson için de maçtan önce saygı duruşu gerçekleştirildi. İki takımın oyuncuları da ilk düdük öncesi orta sahanın ortasında İsveçli teknik adamın anısına saygı duruşunda bekledi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Sarı-kırmızılı taraftarlar zorlu müsabakaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular tek tek tribüne çağrıldı. Maç önü seremonide Şampiyonlar Ligi müziğinin çalmasıyla da sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Galatasaray - Young Boys maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve karşılaşmayı Young Boys 1-0 kazandı. Young Boys toplamda 4-2'lik skorula UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Galatsaaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

87'Muslera golü atan oyuncuya tepki gösterip düşürdüğü için kırmızı kart görüyor.

87'GOL! Young Boys, Virginius'un golüyle 1-0 öne geçti.

71'Icardi'nin pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci son anda çeldi.

59'Kerem kullandığı serbest vuruşta yerden gönderdi. Ceza sahasında topu savunma uzaklaştırdı.

58'Barış Alper ceza sahası sağ çizgisinde yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.

56'Kerem sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Kaan'ın vuruşunda top ağlara gitti. Ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

50'Berkan sol kanattan içeri çevirdi. Ceza sahasında topla buluşan Icardi, savunmayı geçemedi.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'+3' İlk yarının sonuna 3 dakika daha ilave edildi.

35'Icardi sol kanattan içeri çevirdi. Kerem'in ceza sahasının solundan yaptığı şık vuruşta top kalecide kaldı.

31'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına Ganvoula'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa kale önünde vuruşunu yapan Colley topu boş ağlara gönderdi. Ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

26'Ziyech sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Batshuayi'nin dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.

23'Galatasaray bu dakikalarda rakip yarı alanda seri paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.

14'Kerem'in pasında sol çaprazda topla buluşan Batshuayi doğrudan kaleyi düşündü. Batshuayi'nin şutunda top savunmadan döndü.

8'Ugrinic kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Sert şutta top, Muslera'da kaldı.

7'Colley sol çaprazda yerde kaldı. Young Boys kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galatasaray - Young Boys ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan Ayhan, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro