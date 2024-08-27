BIST 9.749
DOLAR 34,01
EURO 38,05
ALTIN 2.756,31
HABER /  MAGAZİN

Teoman’ın sözleri Yeşim Salkım’ı rahatsız etti

Teoman’ın sözleri Yeşim Salkım’ı rahatsız etti

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım, şarkıcı Teoman'ın Suriyeliler ile ilgili yaptığı açıklamalardan rahatsız oldu.

Abone ol

Teoman, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un özellikle Beyoğlu bölgesinin Arap kültürüne uygun hale gelmesinden rahatsız olan bazı kişiler hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Teoman’ın açıklamalarından rahatsız olan Yeşim Salkım da tepki gösterdi.

Teoman, verdiği o röportajda, "Taksim'de Norveçli sarışın çocuk görseler 'Harika' diyecekler, ama Suriyeli kara çocukları görünce rahatsız oluyorlar. Hepsini tanıyorum. Tam olarak böyle demeseler bile içlerinden geçenleri biliyorum. Benim için "Her yer Arap oldu" demek ırkçılıktır. Türkiye'deki aşırı göçten rahatsızım, bu işler yanlış ve plansız bir şekilde yapıldı, hâlâ da devam ediyor. Ancak artık bunun çaresi yok; o çocuklar burada büyüdüler. Onları geri göndermek vicdansızlık olur. Ayrıca, Suriyelilerden rahatsız olanların çoğu İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına layık görmüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından Teoman'a tepki gösterdi. 

Salkım, "Yaş ilerleyince kafada fosfor kalmıyor tabii, normal. Teoman, bol bol balık ye ve balık yağı iç, belki iyi gelir.” şeklinde yorum yaptı.

Teoman, 2016'da yayınladığı “Eski Bir Rüya Uğruna” albümündeki “Limanında” adlı şarkısı için çektiği klipte mülteci sorununu işlemişti. Klipte, Suriyeli Beriwan ve Wassim'in ikilisinin Türkiye'den Almanya'ya göç etme hikayesi anlatılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını KAP'a bildirdi
TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü
TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü
Gülbin Tosun'u Mansur Yavaş mı kovdurdu? İlk açıklama...
Gülbin Tosun'u Mansur Yavaş mı kovdurdu? İlk açıklama...
Bakan Fidan: Türkiye ve Azerbaycan iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecek
Bakan Fidan: Türkiye ve Azerbaycan iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecek
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney: ABD'ye güvenilmez
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney: ABD'ye güvenilmez
Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
CHP'den 'topuk kanı kararı' ile ilgili suç duyurusu
CHP'den 'topuk kanı kararı' ile ilgili suç duyurusu
İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor
İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor
Erdoğan'dan sel felaketi sebebiyle Bangladeş'e destek telefonu
Erdoğan'dan sel felaketi sebebiyle Bangladeş'e destek telefonu
11 yaşındaki Türk sporcu Fransa’dan sonra Polonya’da da şampiyon!
11 yaşındaki Türk sporcu Fransa’dan sonra Polonya’da da şampiyon!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mizam Dede ile Ahlat'ta buluştu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mizam Dede ile Ahlat'ta buluştu
Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti
Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti