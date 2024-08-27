BIST 9.749
DOLAR 34,02
EURO 38,01
ALTIN 2.748,94
HABER /  GÜNCEL

Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu

Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu

Türkiye'de son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu. Böylelikle ülkedeki parti sayısı 151'e yükseldi.

Abone ol

Türkiye'de ağustos ayında yeni kurulan Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi, Güçlü Anadolu Partisi ve Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ile birlikte faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151'e çıktı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde "faaliyette olan siyasi partiler" listesi yayımlandı.

5 YENİ PARTİ KURULDU

Listeye göre Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu. Bu partilerin eklenmesiyle Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151'e yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den 'topuk kanı kararı' ile ilgili suç duyurusu
CHP'den 'topuk kanı kararı' ile ilgili suç duyurusu
İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor
İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor
Erdoğan'dan sel felaketi sebebiyle Bangladeş'e destek telefonu
Erdoğan'dan sel felaketi sebebiyle Bangladeş'e destek telefonu
11 yaşındaki Türk sporcu Fransa’dan sonra Polonya’da da şampiyon!
11 yaşındaki Türk sporcu Fransa’dan sonra Polonya’da da şampiyon!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mizam Dede ile Ahlat'ta buluştu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mizam Dede ile Ahlat'ta buluştu
Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti
Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti
DMM, "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasını yalanladı
DMM, "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasını yalanladı
Vahşet! Poşete sarıp toprağa gömmüşler
Vahşet! Poşete sarıp toprağa gömmüşler
Bursa'da orman yangını çıktı
Bursa'da orman yangını çıktı
Usta oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti
Usta oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti
Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri için yeni karar
Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri için yeni karar
Derya öğretmenin çocukları gözyaşlarına boğuldu!
Derya öğretmenin çocukları gözyaşlarına boğuldu!