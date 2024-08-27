BIST 9.749
DOLAR 34,01
EURO 38,05
ALTIN 2.756,31
HABER /  DÜNYA

TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü

TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD'de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD'nin Wyoming eyaletinde yer alan Jackson Hole kasabasında bir araya geldi.

Dünyanın önde gelen merkez bankacıları ve finansal piyasa aktörlerini her yıl Jackson Hole'da buluşturan sempozyumda, bu yıl "Para politikasının etkinliğinin ve iletim mekanizmalarının yeniden değerlendirilmesi" ana teması tartışıldı.

KÜRESEL EKONOMİYİ ETKİLEYEN GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumun bu seneki teması kapsamında, küresel ekonomiyi etkileyen birçok önemli gelişme tartışıldı.

Kovid-19 salgınının yol açtığı ani bozulmanın hafiflemesi, ticari ağların değişmesi ve küresel finansal akış tepkileri ile ekonomilerin nasıl yapılandırıldığına dair uzun süreli etkiler de sempozyumda ele alındı.

Bu arada, sempozyumun yapıldığı Jackson Hole, çiftçilik ve kovboy hayatının gelişiminde önemli rol oynayan bir sınır kasabası olarak biliniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gülbin Tosun'u Mansur Yavaş mı kovdurdu? İlk açıklama...
Gülbin Tosun'u Mansur Yavaş mı kovdurdu? İlk açıklama...
Bakan Fidan: Türkiye ve Azerbaycan iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecek
Bakan Fidan: Türkiye ve Azerbaycan iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecek
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney: ABD'ye güvenilmez
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney: ABD'ye güvenilmez
Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
CHP'den 'topuk kanı kararı' ile ilgili suç duyurusu
CHP'den 'topuk kanı kararı' ile ilgili suç duyurusu
İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor
İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor
Erdoğan'dan sel felaketi sebebiyle Bangladeş'e destek telefonu
Erdoğan'dan sel felaketi sebebiyle Bangladeş'e destek telefonu
11 yaşındaki Türk sporcu Fransa’dan sonra Polonya’da da şampiyon!
11 yaşındaki Türk sporcu Fransa’dan sonra Polonya’da da şampiyon!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mizam Dede ile Ahlat'ta buluştu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mizam Dede ile Ahlat'ta buluştu
Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti
Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti
DMM, "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasını yalanladı
DMM, "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasını yalanladı
Vahşet! Poşete sarıp toprağa gömmüşler
Vahşet! Poşete sarıp toprağa gömmüşler