TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD'de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD'nin Wyoming eyaletinde yer alan Jackson Hole kasabasında bir araya geldi.

Dünyanın önde gelen merkez bankacıları ve finansal piyasa aktörlerini her yıl Jackson Hole'da buluşturan sempozyumda, bu yıl "Para politikasının etkinliğinin ve iletim mekanizmalarının yeniden değerlendirilmesi" ana teması tartışıldı.

KÜRESEL EKONOMİYİ ETKİLEYEN GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumun bu seneki teması kapsamında, küresel ekonomiyi etkileyen birçok önemli gelişme tartışıldı.

Kovid-19 salgınının yol açtığı ani bozulmanın hafiflemesi, ticari ağların değişmesi ve küresel finansal akış tepkileri ile ekonomilerin nasıl yapılandırıldığına dair uzun süreli etkiler de sempozyumda ele alındı.

Bu arada, sempozyumun yapıldığı Jackson Hole, çiftçilik ve kovboy hayatının gelişiminde önemli rol oynayan bir sınır kasabası olarak biliniyor.