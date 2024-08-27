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11 yaşındaki Türk sporcu Fransa’dan sonra Polonya’da da şampiyon!

11 yaşındaki Türk sporcu Fransa’dan sonra Polonya’da da şampiyon!

Polonya'da düzenlenen WTK Skrzaly Uluslararası Tenis Turnuvası'nda kızlar U-12 finalinde Ayşe Ada Müftüoğlu, Polonyalı rakibini yenerek şampiyon oldu. Bisiklet Federasyonu Başkanı'nın kızı olan Ayşe Ada, uluslararası arenada yeni madalyalar kazanmayı hedefliyor.

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Polonya’nın Poznan kentinde Pobiedziski Klub Tenisowy’da düzenlenen WTK Skrzaly Uluslararası Tenis Turnuvasında kızlar U-12 kategorisi finalinde Ayşe Ada Müftüoğlu, Polonyalı rakibi Hanne Radke’yi 6-2 ve 6-2’lik setlerle mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Müsabaka çok rüzgarlı bir havada, adeta kum fırtınası şeklinde geçti.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun da kızı olan Ayşe Ada Müftüoğlu, amacının uluslararası arenada yeni madalyalar kazanmak olduğunu söyledi.

Genç yaşında üst üste şampiyonluklara imza atan Ayşe Ada'nın, ilerleyen yıllarda teniste adını sıklıkla duyuracağı konuşuluyor.

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