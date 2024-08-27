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Derya öğretmenin çocukları gözyaşlarına boğuldu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Derya öğretmenin çocukları gözyaşlarına boğuldu!

Bıçaklanarak öldürülen Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi. Demir'in çocukları Oğuz Özün ve Mehmet Özün cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.

Törene Demir'in ailesi, yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Durmuş Demir, Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay katıldı.

19 Ağustos'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmış, matematik öğretmeni kadının, babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. Cinayetle ilgili Demir'in özel bir kursta öğretmenlik yapan arkadaşı M.O. gözaltına alınmıştı.

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