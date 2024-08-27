Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın bazı kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.