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Konya'da markette rezalet! Patron, 17 yaşındaki çalışanını taciz etti! İğrenç anlar...

Konya'da bir market sahibi, 17 yaşındaki çalışanını taciz etti. İğrenç anlar gizli kameraya yansıdı.

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Konya'da mide bulandıran bir olay yaşandı. İddiaya göre, kentteki bir markette çalışan 17 yaşındaki genç kız, marketin sahibi tarafından taciz edildi.

Taciz anları, genç kız tarafından kolilerin arasına yerleştirilen telefonun kamerasına saniye saniye yansıdı. 

İğrenç olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan, market sahibinin daha önce de pek çok kez genç kızı sözlü taciz ettiği öne sürüldü.

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