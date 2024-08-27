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Oyuncu Cihat Tamer'in acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Cihat Tamer'in acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Cihat Tamer'in bir süredir hastanede kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer, 57 yaşına hayatını kaybetti. Evlat acısıyla kahrolan Cihat Tamer acı haberi Instagram hesabından duyurdu.

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Usta oyuncu Cihat Tamer, evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun oğlu Atilla Tamer, 57 yaşında hayata gözlerini kapadı. 81 yaşındaki oyuncunun oğlu Atilla Tamer, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Durumu ağırlaşan Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihat Tamer, acı haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" sözleriyle duyurdu.

Atilla Tamer'in cenazesi, bugün Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.

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