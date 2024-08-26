Rahmen: Galatasaray'ı kaleden uzakta tutmak için bazı planlarımız var

Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, "Topla oynamayı da hedefliyoruz. Galatasaray'ı kaleden uzakta tutmak için bazı planlarımız var. İlk maçta Galatasaray'ın bazı noktalardan geçmesine izin verdik. Burada eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor" dedi.

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Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, yarın Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sarı-kırmızılı takımı kaleden uzakta tutmayı amaçladıklarını belirtti.

Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen ile futbolculardan Sandro Lauper, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"TAKIMI ÇOK POZİTİF GÖRÜYORUM"

İlk maçta çok önemli bir avantaj yakaladıklarını belirten Patrick Rahmen, şu ifadeleri kullandı:

Takımı çok pozitif görüyorum. Yarın da harika bir statta maça çıkacağız. Topa baskı yapmamız gerekecek. Üzerimize çok yoğun bir hücum taktiği uygulanacak. Biz de buradan bir şey çıkarmak istiyoruz.

"TOPLA OYNAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Topa baskı uygulayacaklarını aktaran Rahmen, şu değerlendirmede bulundu:

Topla oynamayı da hedefliyoruz. Galatasaray'ı kaleden uzakta tutmak için bazı planlarımız var. İlk maçta Galatasaray'ın bazı noktalardan geçmesine izin verdik. Burada eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor.

"BENİM İÇİN BELİRLEYİCİ FAKTÖR OYUNCUNUN YÜZDE YÜZ HAZIR OLMASI"

İsviçreli teknik adam, kaleci tercihiyle ilgili ise şu şekilde konuştu:

Bu akşam kaleci antrenörü ile beraber kaleye kimin geçeceğini belirleyeceğiz. David von Ballmoos'un durumu iyi gibi ama daha karar vermedik. Yüzde yüz hazır olmasını bekliyoruz. Benim için belirleyici faktör oyuncunun yüzde yüz hazır olması.

"İLK MAÇTAKİ EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Rahmen, ilk maçta avantajlı taraf olduklarını dile getirerek, şu sözleri sarf etti:

Şu anda ilk maçtaki avantajlar bir fark yaratmıyor. Galatasaray, bizim argümanlarımızın olduğunu biliyor. İlk maçtaki eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız.

"KADROYA GİRENLER ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDI"

Kadro tercihiyle ilgili konuşan Rahmen, şu ifadeleri kullandı:

Kadroya girenler çok iyi bir iş çıkardı. Teknik kadro ile beraber yarın nasıl maça başlayacağımızı düşünüyoruz. İlk maçtan farklı şeyler de görebiliriz.

"HEYECANLA KARŞILAŞMAYI BEKLİYORUZ"

Young Boys'un orta saha oyuncusu Sandro Lauper, yarın Galatasaray karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

Sandro Lauper, evde kazanmalarının önemli bir fark yarattığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

İlk maçtan bağımsız olarak rövanş maçının zor olacağını biliyorduk. İlk maçta Galatasaray ile hücumda ve defansta başa çıkabileceğimizi gösterdik. Yarın zorlu bir maç olacak ve biz heyecanla karşılaşmayı bekliyoruz.

"MERTENS BENİM OLDUĞUM ALANI ÇOK İYİ KULLANIYOR"

Lauper, pozisyonundan dolayı baskı hissetmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Mertens benim olduğum alanı çok iyi kullanıyor. Galatasaray da orta sahadan geliyor. Bu yüzden pasları isabetli atmamız gerekiyor.

"BURANIN HAVASI İSVİÇRE'NİN HAVASINDAN GÜZEL"

Lauper, İstanbul'daki havaya alıştığını dile getirerek, şunları dedi:

Buranın havası İsviçre'nin havasından güzel. Kendimizi maça iyi hazırladık. Buraya da uyum sağladık.

"TARAFTARIN GÜRÜLTÜ ÇIKARMASINI ENGELLEMELİYİZ"

İsviçreli orta saha, yarın statta oluşacak atmosferle ilgili ise şu şekilde konuştu:

Orada ses çok yükselecek. Bu yüzden Galatasaray'ı kaleden uzak tutup taraftarın gürültü çıkarmasını engellemeliyiz.