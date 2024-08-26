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Bakan Tunç: TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Bakan Tunç: TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, "Kalleş saldırıda aralarında TRT kameramanı ve asistanının da bulunduğu yaralılara acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Tunç, "Kalleş saldırıda aralarında TRT kameramanı ve asistanının da bulunduğu yaralılara acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Tam 325 gündür Gazze'de soykırım yapan katil İsrail'in, gazetecileri hedef alarak işlediği insanlık ve savaş suçlarının dünyaya duyurulmasını engelleyemeyeceğini vurgulayan Tunç, "Uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecek olan bebek katili barbar İsrailli yetkililer, dünya tarihinde lanetle anılacaktır" ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail'den TRT ekibine saldırı
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda yerinden edilmiş çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İşgal güçleri, Nasır Hastanesi'ni vurdu, gazetecilerin çadırı da hedef oldu.

TRT kameramanı da görevi esnasında şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı. Aynı zamanda saldırıda birçok basın mensubu yaralandı.

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