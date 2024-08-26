Juventus Verona’yı 3 golle geçti, Kenan 'Yıldız'laştı!

Juventus, Serie A'nın ikinci haftasında Hellas Verona'yı deplasmanda 3-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, bir de asist yaptı.Abone ol
İtalya Serie A’nın ikinci haftasında Juventus deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geldi.
Juventus karşılaşmayı 28 ve 53. dakikalarda Dusan Vlahovic ve 39. dakikada Nicolo Savona’nın attığı gollerle 3-0 kazandı.
Juventus’ta milli oyuncumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Ayrıca Kenan Yıldız, Dusan Vlahovic’in 28. dakikada attığı golün asistini yaptı.
Juventus bu galibiyetle puanını 6’ya yükseltirken, Hellas Verona ise 3 puanda kaldı.