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Bakan Şimşek'ten istifa iddialarına cevap: Görevimin başındayım

Bakan Şimşek'ten istifa iddialarına cevap: Görevimin başındayım

tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşmede Şimşek'in görevinin başında olduğunu söylediğini belirtti.

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Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında önemli açıklamalarda bulundu.

"Enflasyon kalıcı olarak düşecek"

Programda önemli konular ele alınırken Sinan Burhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşmeyi canlı yayında açıkladı. En son istifa iddiasıyla gündeme gelen Şimşek'in mutlu bir görüntü verdiğine dikkat çeken Burhan, Şimşek'e "Enflasyon ne zaman düşecek? Ekonomi ne olacak?" şeklinde sorular sorduğunu belirtti.

Burhan, Bakan Şimşek'in, görevinin başında olduğunu vurguladığını belirterek "Programımıza güveniyoruz. Enflasyon kalıcı olarak düşecek. Zaten düşmeye başladı. Programı başarıya ulaştıracağız. Milletimizle birlikte hep birlikte rahatlayacağız." şeklinde konuştuğunu söyledi.

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