Zonguldak'ta vahşet! Ablası, eniştesi ve iki yeğenini bıçaklayıp kaçtı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, ablası, eniştesi ve iki yeğenini bıçakla yaralayan ve olay yerinden kaçan O.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılardan abla Emine S. ve enişte İhsan S.'nin durumunun ağır olduğu ve zanlının psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakla yaralayıp kaçan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, O.Ş, Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri B.S. ile İ.S'yi henüz belirlenemeyen nedenle bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Emine S. ve İhsan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli O.Ş, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan bulunan bıçağı, apartmanın 100 metre yakınındaki çöp konteynırında buldu.

Şüpheli O.Ş'nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.