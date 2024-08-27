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Rize'de silahlı kavga çıktı! MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rize'de silahlı kavga çıktı! MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, silahlı kavgada yaşamını yitirdi.

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İlçeye bağlı Tersane Mahallesi'nde Bayram K. ile Şaban Kap arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram K, tabanca ile Kap'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğüs bölgesinden ağır yaralanan Kap, hastaneye kaldırıldı. MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Bayram K.'yi bulmak için çalışma başlattı.

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