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Gülbin Tosun kovulmanın eşiğinde! Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı sonrası zorunlu izne çıkarıldı

Gülbin Tosun kovulmanın eşiğinde! Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı sonrası zorunlu izne çıkarıldı

NOW TV'de Gülbin Tosun depremi yaşanıyor. Ana Haber Bülteni sunucusu Tosun, sokak hayvanlarıyla ilgili bir gönderide ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketlemişti. Ses getiren paylaşımla ilgili kanal yönetimi Tosun'u zorunlu izne çıkardı.

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Geçtiğimiz günlerin en çok tartışılan konusu olan sokak hayvanları, sosyal medyada hala güncelliğini korumaya devam ediyor.

NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Tosun sosyal medya hesabından ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek şunları yazdı: “Başkan siz ‘Sokakta köpek olmaz, biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!”

Tosun bu paylaşım nedeniyle işinden olduğunu ima etti. Tosun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok."

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