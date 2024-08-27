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Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla il merkezi ve Lalapaşa ilçesinde denetim yaptı. Denetimlerde yakalanan 27 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-506" helikopteriyle, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta bir grubun ilerlediği tespit edildi.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "KB-111" botu unsurları, lastik bottaki Afganistan uyruklu 20'si çocuk 37 düzensiz göçmeni kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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