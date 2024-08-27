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İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak

30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlanacak. İstanbullular, etkinlik ve anma programlarına ücretsiz toplu ulaşım araçlarını kullanarak katılabilecek.

Kutlamaların ana merkezi ise sevilen sanatçıların konserlerinin gerçekleşeceği, Eminönü Meydanı olacak.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığının Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane'de 28-29 Ağustos'ta gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak.

Etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere "www.ibb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

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