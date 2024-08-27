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Vahşet! Poşete sarıp toprağa gömmüşler

Vahşet! Poşete sarıp toprağa gömmüşler

 Elazığ'da mezarlıkta poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu.

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Harput Mahallesi'nde bulunan mezarlığa kabir ziyaretine gelen vatandaşlar, çevrede kötü koku olduğunu fark etmesi üzerine durumu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları aramada poşete sarıldıktan sonra toprağa gömülmüş vaziyette bebek cesedi buldu.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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