İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mizam Dede ile Ahlat'ta buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ahıska Türk'ü Mizam Dede ile buluştu. Buluşma anlarını sosyal medya hesabında yayınlayan Bakan Yerlikaya, Mizam Dede'nin yaşadıklarını, tanık olduklarını dinlediğini belirtti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelmişti.

Bakan Yerlikaya, Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ahıska Türk'ü Mizam Dede ile bir araya geldi.

Buluşmaya dair fotoğraf karelerini, şahsi sosyal medya hesabında paylaşan Bakan Yerlikaya, "Ahıska Türk'ü Mizam Dedemizle Ahlat'ta buluştuk, sohbet ettik. Hikâyesini, yaşadıklarını, gördüklerini, tanık olduklarını anlattı. Mizam Dedemiz de nice soydaşlarımız gibi 953 yıl önce vatan kıldığımız Anadolu’nun bir parçası, hafızası" ifadelerini kullandı.