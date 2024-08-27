İzmir Bornova'da 3 çocuğunu öldüren baba kendini vurdu! Karısıyla yaptığı son konuşma ortaya çıktı...
İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan baba Vesim Ş. intihar girişiminde bulundu. Vesim Ş.'nin eşiyle olan son konuşması ortaya çıktı.
Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Ş, Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etti. Baba, aynı silahla yaşamına son vermek istedi.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri çocuklardan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Hira Nur (11) ile baba ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler, vatandaşlar tarafından bulunduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre taşınarak cenaze aracına konuldu ve İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.