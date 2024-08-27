Bakan Fidan: Türkiye ve Azerbaycan iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Hakan Fidan ve Ceyhunov basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ankara'da görüştü. Görüşme sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Kurumsal çalışmaların güçlendirilmesi için daha neler yapılabilir? O konuda bazı görüşlerimizi birbirimizle paylaştık. Ayrıca bölgesel bağlantısallık ve lojistik yollarıyla ilgili, kalkınma konularıyla da görüş alışverişinde bulunduk. İsrail'in Gazze saldırısını değerlendirdik. Bölgesel konuları konuştuk.

"İLK FIRSATTA AZERBAYCAN'I ZİYARET EDECEĞİM"

Önümüzdeki dönem iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceğiz.

İlk fırsatta Azerbaycan'ı ziyaret edeceğim.

Bayramov'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir.