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Erdoğan'dan sel felaketi sebebiyle Bangladeş'e destek telefonu

Erdoğan'dan sel felaketi sebebiyle Bangladeş'e destek telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile yaptığı telefon görüşmesinde sel felaketi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alarak, Türkiye'nin Bangladeş'in yanında olduğunu belirtti ve Yunus'a yeni görevinde başarılar diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile telefonda görüştü.

Görüşmede Bangladeş’te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bangladeş’teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileklerini de belirtti.

Türkiye'den sel nedeniyle destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş’in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini söylerken geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Muhammed Yunus’a yeni görevinde başarılar diledi.

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