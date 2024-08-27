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Starmer: İngilizler, Ekim bütçesinde acıya hazır olmalı

Starmer: İngilizler, Ekim bütçesinde acıya hazır olmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hükümetin halka zorlayıcı talepler iletmek zorunda kalacağını belirterek, 30 Ekim'de sunulacak bütçenin "acı verici kararlar" barındıracağını ifade etti.

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakanlık Ofisi'nin bahçesinde yaptığı konuşmada, 30 Ekim'de sunulması planlanan bütçede vergi artışları ve harcama kesintilerinden kaçınmanın mümkün olamayacağına dikkati çekti.

"BÜTÇE ACI VERİCİ OLACAK"

İngilizlerin ülkeye yönelik "uzun vadeli iyilik için kısa vadeli acıyı kabul etmek" zorunda kalacağını dile getiren Starmer, "Size karşı dürüst olacağım, ekim ayında sunulacak bütçe acı verici olacak." dedi.

"KARA DELİĞİ KAPATMAMMIZ İÇİN SERT EYLEMLER GEREK"

Starmer, önceki 14 yıllık muhafazakar hükümetten "sadece ekonomik bir kara delik değil, toplumsal bir kara delik" devraldığını vurgulayarak, ülkenin temellerini sağlamlaştırmak için "sert eylemlere" ihtiyaç olduğunu söyledi.

VERGİ ARTIŞLARI VE HARCAMA KESİNTİLERİ GELİYOR

Başbakan Starmer, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 30 Ekim'de açıklaması beklenen bütçede ne olacağına ilişkin ayrıntıları açıklamazken, konuşması, vergi artışları ve harcama kesintilerinin açık işareti olarak değerlendirildi.

Normal zamanlarda, yeni bir hükümet iktidara geldikten sonra atacağı ilk adımları değerlendirmek için 100 gün beklerken, temmuz başında seçilen İşçi Partisinin erken adım atması da dikkati çekti.

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