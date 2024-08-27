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Nijerya'da selden yaşamını yitirenlerin sayısı 170'e ulaştı

Nijerya'da selden yaşamını yitirenlerin sayısı 170'e ulaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki haftadır etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, büyük çaplı sellere yol açtı. Felaketin bilançosu ağırlaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 170'e ulaştı.

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Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından açıklanan Sel Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (NEOC) verilerine göre, ülkenin çeşitli eyaletlerinde iki haftadır devam eden yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükselirken, 1941 kişi yaralandı ve 205 bin 338 kişi yerinden edildi.

Özellikle ülkenin kuzeyindeki 8 eyalette seller, çok sayıda binada ağır hasara neden oldu.

Nijerya genelinde aşırı yağışlar etkisini sürdürürken, meteoroloji yetkilileri bu yağışların önümüzdeki ay da devam edeceğini öngörüyor.

NEMA Sözcüsü Ezekiel Manzo, ajansın tüm eyaletlerden acil durum yetkilileriyle işbirliği içinde sel olaylarını ele almak ve yönetmek için izleme sistemini etkinleştirdiğini söyledi.

AFRİKA'NIN BATISI VE ORTASINDA SELLER

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Afrika'nın batısı ve ortasında iki aydır süren aşırı yağışlardan Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijer, Nijerya, Mali ve Togo'da yaklaşık 716 bin 500 kişinin etkilendiği duyurulmuştu.

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