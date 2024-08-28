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Galatasaray - Young Boys maçında saha karıştı

Galatasaray - Young Boys maçında saha karıştı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 1-0 yenilerek elendi. Maçın son anlarında, Muslera ve Berkan, oyundan çıkmayan Young Boys'lu oyunculara tepki gösterince sahada gerginlik yaşandı ve oyun bir süre durdu.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında sahasında İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaştı. Temsilcimiz, müsabakanın son anlarına doğru yediği golle maçtan 1-0 yenik ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda etti.

Galatasaray - Young Boys müsabakasının sonlarına doğru ortalık karıştı. Muslera, oyundan çıkmaya direnen futbolcuları saha kenarına çıkarmak için büyük çaba sarf etse de oyun bir süre durdu.

Muslera sinirlendi, oyun durdu!

Oyundan çıkan iki Young Boys'lu oyuncu saha kenarından yürürken saha içine girdiler. Fernando Muslera, çok sinirlendi ve tepki gösterdi. Oyun durdu. 

Berkan iterek çıkardı

Galatasaray'da Berkan da Young Boyslu oyuncuları sahadan çıkarmak için uğraş verdi ve neredeyse iterek saha kenarına doğru getirdi.

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