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İstanbul'da 5 katlı binanın zemini çöktü: 1 yaralı

İstanbul'da 5 katlı binanın zemini çöktü: 1 yaralı

İstanbul Fatih'te 5 katlı bir binada zemin çökmesi sonucu bir kişi alt kata düşerek yaralandı. Olayın ardından üç bina tedbir amaçlı boşaltıldı ve 35 kişi tahliye edildi.

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Fatih'te, 5 katlı binadaki bir dairenin zemininde kısmi çökme sonucu alt kata düşen 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Alişan Sokağı'ndaki 5 katlı binadaki bir dairenin zemininde, henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Bu sırada dairede bulunan E.M. çöken yerle bir alt kata düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan E.M'yi hastaneye kaldırdı.

Kısmi çökme yaşanan bina ile yanındaki iki apartman daha tedbir amaçlı boşaltıldı, binalarda yaşayan 35 kişi tahliye edildi.

Polis sokağın girişine şerit çekerek önlem aldı.

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