Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla verilerini değerlendirdi. Yılmaz, "Eskiden Türkiye daha müreffehti diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamlar yalanlıyor" dedi.

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2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılada Türkiye yüzde 257 ile ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi Polonya, Rusya ve Almanya takip etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklanan bu verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Türkiye'nin son yirmi yılda sağladığı başarısının özet bir göstergesi olduğunu belirti. "Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.