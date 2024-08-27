Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna'nın ilk yerli balistik füze testinin olumlu sonuçlandığını belirterek, "Askeri endüstriyel kompleksimizi bu konuda tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, başkent Kiev'de gerçekleşen "Ukrayna 2024 Bağımsızlık Forumu"nun ardından düzenlediği basın toplantısında yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik operasyonuna değinen Zelensky, kamuoyunun Ukrayna'nın bu adımından haberdar olmadığı için operasyonun başarılı olduğunu savundu.

KURSK OPERASYONUNA DEĞİNDİ

Zelensky, Kursk'a düzenledikleri operasyon neticesinde, Rusya'nın Harkiv bölgesine yönelik saldırılarını engellediklerini savunarak, "Kursk operasyonu, birçok şeyi beraberinde getirdi, öncelikle Harkiv bölgesinin işgalini durdurdu" değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi ve Çernigiv bölgelerine yönelik işgal planları olduğunu iddia eden Zelensky, Rusya'nın bu planlarını da engellediklerini söyledi.

Zelensky, Kursk bölgesindeki askeri faaliyetlerin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesinin aşamalarından biri olduğuna işaret ederek, "Kursk operasyonu İkinci Barış Zirvesi (Ukrayna Barış Zirvesi) ile bağlantılı mı? Evet, çünkü Kursk operasyonu Ukrayna'nın zafer planının noktalarından biridir" değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA İLK YERLİ BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Ülkesinin ilk yerli balistik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini ifade eden Zelensky, "Ukrayna'nın ilk balistik füze testi olumlu sonuçlandı. Askeri endüstriyel kompleksimizi bu konuda tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

BARIŞ PLANI PAKETİ

Bir barış planı paketi hazırladığını kaydeden Zelensky, "Rusya'yı diplomatik yollarla savaşı bitirmeye zorlayan güçlü bir paket bu" dedi.