Galatasaray Lazio maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'yu ağırlıyor. Aslan, rakibini yenerek gruplara 3 puanla başlamak istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında İtalya temsilcisi Lazio'yu ağırlıyor.

Türk Telekom Stadı'nda 19.45'te başlayan müsabakayı Slovenya'dan Matej Jug yönetiyor ve zorlu karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

Galatasaray: 0 - 0 :Lazio

(İlk yarı oynanıyor)

23' Alexandru Cicaldau'nun attığı ortaya hareketlenen Olimpiu Morutan ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye sert bir şut gönderiyor ancak bu top kalenin üst direğine çarpıp oyun alanına geri dönüyor.

11' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Alexandru Cicaldau ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Patrick Van Aanholt kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

10' Ceza sahası içinde kısa pasla topla buluşan Halil Dervişoğlu altıpasın hemen yanından kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top savunma oyuncusuna çarpıp kornere gidiyor.

10' Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Luis Alberto bu topu kısa pas vererek kullanıyor. Ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Manuel Lazzari kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top dışarı çıkıyor.

1' Kaleyi ceheden gören noktada topla buluşan Jean-Daniel Akpro kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpro, Leiva, Alberto, Anderson, Zaccagni, Immobile