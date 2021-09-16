Her yıl 400 bin kişi enfekte olduğu Güneydoğu Asya'da yeni salgınlar ortaya çıkabilir

Yeni bir çalışma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) benzer çeşitli virüsleri taşıyan hayvanların Çin ve Güneydoğu Asya'da her yıl binlerce kişiyi enfekte ettiğini ortaya koydu. Her yıl bu tür 400 bin enfeksiyonun meydana geldiği belirtilirken yeni bir salgın olasılığı konusunda alarm verildi.

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Küresel salgına yol açan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) nereden ortaya çıktığı gizemini korusa da dünya liderleri ve uzmanlar arasında bunun nedenini bulmak bir tür yarış haline geldi. Komplo teorilerinin merkezinde bulunan iki iddiadan biri virüsün yarasalardan insanlara bulaşması, diğeri de laboratuvar sızıntısından yayılması olarak öne çıktı.

New York merkezli EcoHealth Alliance ve Singapur'daki Duke-NUS Tıp Okulu araştırmacıları yarasaların virüsler için temel konak hayvan olduğu ve insanların da zarar görmeye en açık tür olduğu teorisini ilerlettiler. Yeni bir salgın olasılığı konusunda uyarıda bulunan araştırmacılar her yıl bu tür 400 bin enfeksiyonun meydana geldiğini tahmin ettiklerini açıkladılar.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Sydney Üniversitesinden Edward Holmes, 'muhtemelen insanların hangi sıklıkla yarasalardan bulaşan Sars bağlantılı koronavirüsle enfekte olduğunu ölçen ilk araştırma denemesi' diye konuştu.

Güneydoğu Asya tehlikeye en açık bölge Araştırmaya göre Asya alt kıtasının koronavirüsle enfekte olabilen yaklaşık iki düzine yarasa türüne ev sahipliği yaptığı belirtildi. Bunun yanında Güney Çin ve Myanmar'ın bazı bölgeleri ile Laos, Vietnam ve Endonezya'nın virüs salgınına karşı tehlikeye en açık bölgeler olduğu aktarıldı. Çalışmada ayrıca yalnızca Asya'da yaklaşık 478 milyon insanın koronavirüs taşıyan yarasalarla aynı yerde ikamet ettiklerini ortaya koydu.

Yılda yaklaşık 50 bin kişiyi enfekte ediyor

EcoHealth Alliance'den Peter Daszk ve ekibinin çalışmasında ise Güneydoğu Asya'da yarasadan insana geçen koronavirüsün yılda yaklaşık 50 bin kişiyi enfekte ettiği ve bu sayının milyonlara kadar ulaşabileceğinin tahmin edildiği görüldü.

Dr. Daszak, laboratuvar sızıntısı teorisiyle gündeme gelen Wuhan Viroloji Enstitüsü tarafından finanse edilen bir araştırmada yer aldığı için kamuoyunun eleştirilerine maruz kalmıştı.