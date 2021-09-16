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Antalya'da öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde okul temizliği ve cep telefonu kullanımıyla ilgili öğrencileri tehdit eden ve sert bir dille uyaran müdür yardımcısı açığa alındı.

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ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde Hurma Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun, okul temizliği ve cep telefonu konusunda öğrencileri sert bir dille uyardı. "Sizin pisliklerinizi ben temizlemek zorunda değilim" sözleri velilerin büyük tepkisine neden oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada karar verildi. Öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun açığa alındı.

Müdür yardımcısının, "Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Bakın tekrar söylüyorum, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın" sözleri sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

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