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İspanya'da Oviedo kent merkezi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İspanya'da Oviedo kent merkezi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı

İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinin merkezi telefonla yapılan bir bomba ihbarı dolayısıyla boşaltıldı. İncelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

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İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin haberinde polis ihbar hattına bu sabah gelen bir telefonda Oviedo'da bir otoparka bomba yüklü aracın bırakıldığının iddia edildiği belirtildi.

Oviedo'da kent merkezinin tedbir amacıyla boşaltıldığı, özellikle mahkeme binası yakınlarında önlemlerin artırıldığı açıklandı.

Polis kaynakları ihbarın doğruluğunu araştırmak için çok sayıda güvenlik görevlisinin bölgeye sevk edildiğini, polis köpeklerinin ve bomba imha ekiplerinin de kent merkezinde bulunduğunu bildirdi.

Polis köpekleri ve bomba imha ekipleriyle yaklaşık 1,5 saat süren incelemelerin ardından bomba ihbarının asılsız olduğunun anlaşılmasıyla çalışanların iş yerlerine geri dönmesine izin verildiği ve durumun yavaş yavaş normale döndüğü belirtildi.

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