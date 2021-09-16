Trafik cezalarında tüm sürücüleri ilgilendiren tebligat ayarı

Aylar sonra tebliğ edilen trafik para cezaları ile ilgili kritik bir karar çıktı. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) kesilen cezaların 9-10 ay sonra toplu bir biçimde firmaya ulaştırılmasının 'hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik' ilkesine aykırı olduğuna karar verdi.

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Milyonlarca araç sahibi ve firmayı ilgilendiren kararın gerisinde iki yıl önce gelen yüklü miktardaki para cezaları oldu. Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan 500'e yakın Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi firmanın her birine 10 bin liradan 300 bin lirayı aşan para cezaları geldi. Anılan cezaların kesildiği dönem 1 Mart-31 Aralık 2019 olarak kayıtlara geçti.

Yönetmeliğe göre bölünmüş yollarda minibüsler için hız sınırı saate 90 kilometre. Havalimanına yolcu getirip-götüren şoförler de bunu bilerek hızlarını ona göre ayarladı. Oysa anılan yolda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) hız sınırını saate 70 kilometre olarak belirlemişti.

Aylar sonra gelen cezalarla öğrendiler

Durumdan haberi olmayan şoförler gün içinde birkaç kez ceza kesildiğini aylar sonra şirkete gelen tebligatlarla öğrendi. Kimi firmaya 10 bin, kimine 50 bin, kimine 200 bin, kimine 300 bin lirayı aşan cezalara tepki gösterilse de sonuç değişmedi. Kesilen cezalar son çıkan 'vergi barışı' kapsamında yapılandırıldı.

Süreç devam ederken 500'e yakın firma adına Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) başvuruldu. Başvuru sonrası Kamu Denetçiliği Kurumu ilgili taraflardan da savunma aldı. Kamu Denetçiliği Kurumu milyonlarca araç sürücüsü ve firmayı veren kararını ise geçen günlerde verdi.

"30 gün içinde ulaştır"

Kurum kararında özetle, "Şikayete konu idari para cezaları 8-9 ay sonra yapılmış. Bu süreler günümüz şartlarına göre çok uzun. Dolayısı ile bu durum 'hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik' ilkesine uygun değil" denildi. Kurum kararında kesilen trafik para cezalarının 30 gün içinde ilgiliye tebliğ edilmesi için yönetmeliğe hüküm eklenmesi talep edildi.