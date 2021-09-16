MHP'li Semih Yalçın'dan CHP'ye laiklik tepkisi: CHP yönetiminin tavrı gerçek irtica ve tutuculuktur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

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Yalçın, ''Sayın Devlet Bahçeli'nin laiklik konusundaki net açıklamaları, tartışmalardan nemalanmak ve Cumhur İttifakını zan altında bırakmak isteyen zilletçilerin heveslerini kursağında bıraktı. Laiklik; Türkiye'de din ve ibadet hürriyetinin prangası değil, tam aksine garantisidir.'' dedi.

Semih Yalçın'ın açıklaması şu şekilde: ''Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin laiklik konusundaki net açıklamaları, tartışmalardan nemalanmak ve Cumhur İttifakını zan altında bırakmak isteyen zilletçilerin heveslerini kursağında bıraktı. Laiklik; Türkiye'de din ve ibadet hürriyetinin prangası değil, tam aksine garantisidir. Cumhuriyet Türkiye'sinde farklı dinlere mensup vatandaşlarımız; hukukun üstünlüğüne dayalı laik, demokratik sistemin teminatı altında serbestçe hayat sürmektedir. Ezici çoğunluğu Müslüman olan ülkemizde; bugünün CHP zihniyeti, Müslümanların inançlarını özgürce yaşama hakkına karşı çıkmakta, hatta onlara duayı bile çok görmektedir. Laiklik anlayışları, içinde ideolojik sekülerliği barındıran CHP yöneticileri, dinin insan hayatı içindeki yerini görmezden gelmektedir. Bu bir çeşit siyasi deizmdir. Anayasa'da altı çizilen modern laiklik yerine inançlara düşman ve vesayetçi seküler anlayışı milletimize dayatmaya kalkan CHP yönetiminin tavrı, gerçek irtica ve tutuculuktur.''