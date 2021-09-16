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FETÖ'den aranıyordu Samsun'da otel odasında yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FETÖ'den aranıyordu Samsun'da otel odasında yakalandı

Antalya mahkemesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi Samsun'da kaldığı otel odasında yakalandı.

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Yargılandığı Antalya mahkemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan İ.T. Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri tarafından kaldığı otel odasında gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İ.T., TEM polisi tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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