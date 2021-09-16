Merkez Bankası'nın dolar rezervlerinde 5 yıl sonra bir ilk!

TCMB’nin toplam rezervleri 10 Eylül haftasında 120,1 milyar olarak kaydedildi. Böylelikle 2016 yılından bu yana ilk kez toplam rezervler 120 milyar doları aştı. 10 Eylül haftasında swap hariç net rezerv ise eksi 39,2 milyar dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 11 Kasım 2016’dan beri ilk kez 120 milyar doların üzerine yükseldi. Böylelikle son 19 haftada gerçekleşen brüt rezerv artışı 32,3 milyar dolar oldu. Rezerv artışı büyük oranda swap anlaşmaları, zorunlu karşılık düzenlemeleri, IMF kaynağı, reeskont dönüşleri ve cevherden altın altımı ile gerçekleşti.

Swap hariç net rezervlerde tablo değişiyor

Bloomberg'in haberine göre zorunlu karşılık düzenlemesi ile IMF’nin SDR imkanı TCMB’nin sadece brüt rezervini etkiliyor. Dolayısıyla son dönemde net rezervde gerçekleşen artış daha sınırlı oldu.

Nisan’da 9,9 milyar dolara gerileyen TCMB’nin net rezervi 18,9 milyar dolarlık artışla 28,9 milyar dolara çıktı.

Swap’lar dışarıda bırakıldığında ise toplam rezerv negatif bölgedeki seyrini sürdürüyor. 10 Eylül itibariyle TCMB’nin swap hariç net rezervi eksi 39,2 milyar dolar düzeyinde.

5,4 milyar dolar yolda

Önümüzdeki dönemde TCMB’nin brüt rezervini artıracak iki kalem bulunuyor. Bankanın son zorunlu karşılık düzenlemesiyle bankaların TCMB’de tuttuğu Döviz tutarının 3,4 milyar dolar artarak 65 milyar doların üstüne çıkması bekleniyor.

Ayrıca Güney Kore ile 1 aydan uzun süre önce yapılan swap anlaşması da henüz hesaplara girmiş değil. Bu iki kalemle birlikte toplam rezervin 125,5 milyar dolara çıkması bekleniyor.