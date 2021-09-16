6. Anadolu Medya Ödülleri: Veyis Ateş ve Ece Üner'in ödülü son anda iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 6. Anadolu Medya Ödülleri töreni öncesinde, Veyis Ateş ve Ece Üner'in ödülü iptal edildi.

Abone ol

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin 6. Anadolu Medya Ödülleri töreni dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda ödüle layık görülen isimlere ödülleri verilirken son dönemde gündemde sıkça yer alan Veyis Ateş şok yaşadı.

''Biz yaptık dernek olarak”

Eski Haber Türk TV spikeri Veyis Ateş’e de yılın erkek haber spikeri ödülü verileceği duyurulmuştu. SBK Holding Sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın da isminin karıştığı rüşvet tartışmasının ardından Veyis Ateş’in ödülünün iptal edildiği duyuruldu. Dernek Başkanı Sinan Burhan ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Son tartışmalardan dolayı iptal ettik. Biz yaptık dernek olarak” dedi.

Öte yandan Show TV eski haber spikeri Ece Üner’in de ödülü iptal edildi.