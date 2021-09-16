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Şamil Tayyar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden BİM'i hedef aldı: Vakit neşter vakti

Şamil Tayyar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden BİM'i hedef aldı: Vakit neşter vakti

Şamil Tayyar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı süt zamları için işaret eden BİM’in İcra Kurulu Üyesi de olan Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç'ı hedef alarak "Vakit neşter vakti" dedi.

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Türkiye’nin en büyük perakende satıcılarından biri olan BİM’in İcra Kurulu Üyesi de olan Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç’ın, marketlerdeki fiyatların devlet tarafından artırıldığını söylemesine Şamil Tayyar'dan tepki geldi.

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Şamil Tayyar Aykaç’ı hedef alarak, “İnsanoğlu çiğ süt emmiş deyişini hatırlattığı için kendisine müteşekkiriz. Vakit, neşter vakti. Hemen” dedi.

Aykaç yaptığı açıklamada "Sadece sebze-meyveye bakmayalım. Bu artışlar sadece sebze meyve ile sınırlı değil. Soruyor Ankara'dan bazı yetkililer; 'Ya ne oldu peynir fiyatları, süt fiyatları arttı?' Ama bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet artırdı zaten... Yani bunlarla da mücadele ediyoruz, onlara da izahatta bulunuyoruz anlatabildim mi? " demişti
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