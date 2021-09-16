Beşiktaş Token için Kointra ile anlaştı

Kripto para dünyasında futbol rüzgarı.. Beşiktaş da Token çıkarıyor. Kartal’ın 600 milyon liralık Beşiktaş Token satışı için Kripto Para Borsası Kointra ile anlaştığı öğrenildi.

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Dünyanın dijital ortama kaydığı süreçte, Türk futbol devleri de, yeni gelir yaratma çalışmaları çerçevesinde kripto para dünyasına imza atmaya devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ardından Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş’ta ‘Token’ çıkarıyor.

Taraftar ve yatırımcı cephesinde heyecan uyandıran Siyah Beyazlılar, ‘dijital varlık’larına kavuşmak için gün sayıyor. Beşiktaş Token’da hazırlıkların tamamlandığı, Kartal’ın satış için Kripto Para Borsası Kointra ile sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Piyasa değeri 600 milyon lira

Anlaşmaya göre piyasaya sunulacak olan Beşiktaş Token’ın toplam değeri 600 milyon TL. Sözleşme şartlarından önemli bir maddesi uyarınca, tıpkı Fenerbahçe’de olduğu gibi, ilk etapta Beşiktaş Token’ların bir kısmı satışı sunularak işleme açılacak. Söz konusu miktar 200.000.1903 adetle sınırlı olacak. Zaman içinde ise 600 milyonluk token satışı gerçekleştirilecek.

Bu arada gelen bilgilere göre kulüp, Beşiktaş 1903 Token sahiplerine, diğer takımlar gibi, önemli bazı imtiyazlar sağlayacak, avantajlar yaratacak.

Beşiktaş Token’ın da büyük bir taleple karşılaşması bekleniyor.

30 saniyede 15 milyon lira

Bilindiği gibi Fenerbahçe Token geçtiğimiz günlerde, Etherum blokzincirinde üretilen bir “utility token” olarak piyasaya resmen sunuldu. "Fenerbahçe Token" olarak tanımlanan kripto varlık sistemi devreye girdikten 30 saniye sonra sarı lacivertli kulüp 15 milyon TL kazandı. Ön satıştan elde edilen gelir ise 269 milyon TL olarak açıklandı.

Token sahipleri marş seçimi ve forma tasarımından tesislerdeki bölümlerin adlarına kadar farklı konularda belirleyici olabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe sporcularıyla, teknik heyetiyle ve yöneticileriyle tanışma imkânının yanı sıra özel kurgulanmış stat ve tesis turlarına katılma olanağı da verecek.

Token piyasası büyümeye devam ederken Türk spor kulüpleri de bu alanda yer almak için sıraya girmiş durumda.

Türkiye’nin önemli spor kulüplerinden Galatasaray, Fenerbahçe, Göztepe Spor, Karşıyaka, Eskişehirspor, İstanbul Başakşehir, Trabzonspor Denizlispor, Sivasspor ve Bursaspor gibi kulüplerin token’ları bulunuyor.