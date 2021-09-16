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İzmir'de eşi ve oğlunu kolonya döküp yaktı! Öfkeli koca bakın neden yakmış

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de eşi ve oğlunu kolonya döküp yaktı! Öfkeli koca bakın neden yakmış

İZMİR'de 15 gün önce eşi Fatma E. (21) ve oğlu Ömer E.'yi (1,5) üzerlerine kolonya dökerek yakan Veysi E., eşinin, 'yanlışlıkla oldu' ifadesini tehdit altında verdiğini söylemesiyle gözaltına alındı.

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Olay, 31 Ağustos'ta, saat 15.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edilen Veysi E., iddiaya göre, bir süpermarkette çalışan eşi Fatma E. öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi. Markete giden Veysi E., eşi Fatma E.'yi darbedip zorla eve getirdi.

Veysi E., evde de darbetmeyi sürdürdüğü eşi Fatma E. ve oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya dökerek, ateşe verdi. Fatma E.'nin feryadı ve Ömer E.'nin ağlamasını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ve oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.


Eşi ifadesini değiştirdi
Soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E., olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi halen süren Fatma E., polise ilk ifadesini, eşi tarafından tehdit edildiği için korkup o haliyle verdiğini belirtti. Fatma E.'nin ifadesini değiştirmesi üzerine polis, Veysi E.'yi dün gözaltına aldı. Eşini daha önce de kıskandığı için darbettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Veysi E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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