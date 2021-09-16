Ceyda Erem: "Ev tekstili ihracatına devam edeceğiz"

Fuarcılık sektörünün lider firması CNR Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, EVTEKS Fuarı’nın erteleme kararı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

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Ceyda Erem, EVTEKS Fuarı’nın erteleme kararı ile ilgili açıkalma yaptı. Erteleme kararını almalarındaki gerekçeleri dile getiren Ceyda Erem; "Kendi alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olan EVTEKS - İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’nı Eylül 2022 tarihine erteledik. Erteleme kararını almamızda, özellikle çoğu Avrupalı olan yabancı alıcıların pandemiden dolayı gelemeyeceklerini bildirmeleri ve bu sebepten ötürü katılımcı firmalarımızın erteleme talepleri etkili oldu.

Ayrıca, bizimle katılımcı olarak sözleşme imzalayan ve fuara milli katılım gerçekleştirecek olan ülkeler de bulunuyor. EVTEKS’in ülke pavilyonlarında toplam 58 firma ürün sergileyecekti. Maalesef bu firmalardan 36’sı, fuara gelemeyeceklerini bildirip, erteleme talep etmişlerdir.

Bu arada, Tetsiad ev tekstili derneği, organizatör olan İstanbul Fuarcılık’ı yok sayarak gizli bir karar almıştır. Dernek, iş ahlakına ve profesyonelliğe yakışmayan bir şekilde, Bursa Ticaret Odası ile ortak hareket ederek organizatör firma değişikliğine gitmek istemiştir. Bu güne kadar küresel alanda hiç fuar yapmamış ve tecrübesi olmayan bir firma ile organizatör olarak anlaşmıştır. Derneğin etik olmayan bu kararı, bizimle birlikte katılımcı firmaları da oldukça rahatsız etmiştir. Bu sebepten dolayı, Tetsiad Derneği’nin sektöre ve firmamıza karşı gösterdiği kötü niyetli ve etik olmayan davranışlarından ötürü hukuki süreç başlatmış bulunmaktayız. Çünkü Türk ev tekstili sektörünün geleceğini amatörlere emanet edemezdik.

Ev tekstili sektörünün ihracatını artırmak amacıyla 26 yıldır başarıyla devam eden ve her yıl büyüyerek dünyada söz sahibi olan EVTEKS Fuarı, ülke ekonomisine sayısız değerler katmaktadır. İstanbul Fuarcılık olarak yıllardır olduğu gibi yine en büyük amacımız, Türk ev tekstili sektörünün geleceğini ve 750 katılımcı firmamızın haklarını, Tetsiad Derneği’nin akıl almaz ve ticarete sığmayan emellerine karşı savunmaktır.

İstanbul fuarcılık ailesi olarak, başta ev tekstili sektörümüz olmak üzere, gerek tüm sektör katılımcılarımıza, gerekse ülkemizin ihracatına azami katkıyı sağlamaya, tıpkı dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edeceğiz” dedi.