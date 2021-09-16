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FETÖ'den aranan kişi Samsun'da otelde yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FETÖ'den aranan kişi Samsun'da otelde yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi Samsun'da kaldığı otel odasında yakalandı.

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Yargılandığı Antalya mahkemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan İ.T. Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri tarafından kaldığı otel odasında gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İ.T., TEM polisi tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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