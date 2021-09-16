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Bartın'da 7 aylık hamile kadın covid-19'a yenildi! Meğer aşı...

Bartın'da 7 aylık hamile kadın covid-19'a yenildi! Meğer aşı...

BARTIN'da 7 aylık hamile kadın korona virüse yenik düştü, bebeği kurtarıldı. Hayatını kaybeden anne adayı toprağa verildi.

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Bartın’ın Ulugeçitkadı köyünde yaşayan 1 çocuk annesi ve 2. çocuğuna 7 aylık hamile olan Meral Demiroğlu’na (37) 1 hafta önce virüs teşhisi konuldu. Durumu ağır olan Demiroğlu Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 7 aylık bebek ise sezaryen ile sağlıklı bir şekilde alındı.

Hayatını kaybeden hamile kadın için Ulugeçitkadı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılım sağlarken hayatını kaybeden hamile kadının eşi Birol Demiroğlu’nun güçlükle ayakta durduğu görüldü. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kadının aşısız olduğu öğrenildi.

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